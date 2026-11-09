Предприниматель из Удмуртии разработал автобагажник для инвалидных колясок
Устройство позволяет самостоятельно загружать коляску в автомобиль
Предприниматель из Удмуртии Салават Бакиев разработал роботизированный автобагажник «Инвабокс» для самостоятельной погрузки инвалидной коляски на крышу автомобиля. Проект стал одним из победителей программы «СВОе дело с Ростех», сообщает Ростех.
Устройство поднимает груз весом до 25 кг и полностью собрано из российских комплектующих. Разработчик сам передвигается на инвалидной коляске и проверяет конструкцию на собственном опыте, оценивая удобство и работоспособность системы.
Сейчас проект находится на стадии подготовки к серийному производству. Собрана опытная партия из пяти устройств, три из них уже проданы и используются владельцами.
Ранее разработку «Инвабокса» упоминал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в интервью «Ъ-Удмуртия». По его словам, проект реализуется на базе предприятия ООО «Локопласт».