«Республика — в топ-5 рейтинга дронификации»

Крупные производители беспилотников в Удмуртии позволили республике в 2025 году занять высокие места в различных рейтингах «дронификацию» субъектов РФ. Промышленные предприятия региона разрабатывали новую продукцию. Этому способствовали развитие новых технологий, спецоперация и западные санкции. Цифровизировался и региональный минпромторг: внедрялись инструменты ИИ, прием заявлений в онлайн-формате и электронный документооборот. О том, как новые технологии меняют промышленность республики, рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев специально для проекта «ГОДные итоги. Технологии» от «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минпромторга Удмуртии Фото: пресс-служба минпромторга Удмуртии

— Какую самую значимую технологию или инновацию вы внедрили в 2025 году?

— В 2025 году министерство промышленности и торговли Удмуртии начало внедрять инструменты современных технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе для совершенствования механизмов государственного регулирования.

В рамках контрольно-надзорной деятельности министерства промышленности и торговли республики удалось минимизировать время прохождения разрешительных процедур, внедрен прием заявлений в электронном виде, внутренний документооборот полностью переведен в электронный режим. Это позволило достичь следующих результатов: на 27% сокращен объем запрашиваемых документов, на 50% сокращены сроки оказания услуг, на 70% сокращены очные визиты в ведомство, 80% заявителей изменили отношение к министерству после предоставления государственной услуги в лучшую сторону.

Благодаря данным мерам сократился нелегальный сегмент рынка, что подтверждается увеличением поступлений акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию на 15% в бюджет региона.

Одной из национальных целей России, о которых говорил президент РФ в своем послании Федеральному собранию в декабре 2024 года, является технологическое лидерство, подразумевающее новые разработки и суверенитет по высокотехнологичной продукции. «Рейтинг дронификации», внедренный Минпромторгом России в 2025 году, призван оценить развитие беспилотных авиационных систем (БАС) в субъектах РФ и стимулировать их использование в гражданских целях.

В 2025 году Удмуртия благодаря крупным производителям беспилотных авиационных систем вошла в топ-5 из 47 регионов, а значит, мы уже выполнили одну из стратегических задач по развитию перспективной отрасли на территории региона. Лидерам рейтинга будет предоставлена возможность получения гражданских беспилотников для нужд региона бесплатно.

— Какой самый технологичный проект вы запустили или помогли реализовать в 2025 году?

— С 2025 года минпромторгом Удмуртии введена дополнительная государственная поддержка для участников СВО, которая предусматривает скидку на переоборудование автотранспортного средства на метан до 90%.

С целью поддержки наших бойцов-участников СВО, которые получили ранения и нуждаются в реабилитационном оборудовании, наши предприятия наладили выпуск соответствующей продукции, также полностью российского производства. Одним из новых направлений ООО «Локопласт» стала разработка проекта по производству багажника с автоматизированной погрузкой инвалидной коляски Invabox («Инвабокс»). Багажник Invabox представляет собой полностью автоматизированный механизм для подъема инвалидной коляски. Устройство позволяет инвалиду-колясочнику без помощи посторонних лиц погрузить коляску и начать движение на автомобиле.

Одним из технологичных проектов, внедренных в 2025 году нашими промышленными предприятиями, является производство фритты для окрашивания стекломассы АО «Свет». Технология окрашивания стекломассы в питателе, появившаяся относительно недавно, позволяет производить цветные бутылки (зеленые, розовые, синие, голубые и др.) без необходимости перекрашивания всей печи. Красящий пигмент в виде фритты — стекловидных пластинок размером 3-20 мм и толщиной 1-2 мм с высокой концентрацией красящих элементов — добавляется непосредственно в канал питателя стекломассы после выхода из печи. Ранее в Европе фритта производилась только на двух заводах — Ferro («Ферро», Франция) и GCG (Италия). Однако с введением пятого пакета санкций поставки из Европы прекратились, что побудило АО «Свет» организовать собственное производство этого стратегически важного материала.

— Какие высокотехнологичные подходы вы планируете внедрить в 2026 году?

— В рамках федерального закона от 24 июня 2025 года (№ 156-ФЗ) министерством промышленности и торговли Удмуртии запланировано внедрение цифрового ID в мессенджере Max с 2026 года на предприятиях торговли и общественного питания.

Пользователи смогут подтвердить свою личность, возраст и социальный статус специальным QR-кодом, генерируемым в профиле мессенджера. Информация доступна только в необходимом объеме, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности.

Это нововведение сделает жизнь удобнее, сократит бюрократические процессы и улучшит взаимодействие бизнеса с клиентами. Реализация проекта полностью соответствует требованиям российского законодательства и направлена на обеспечение высокого уровня защиты персональных данных.

Также Удмуртия выступила пилотным регионом в федеральном эксперименте по созданию Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ). Цель — обеспечить прямую поддержку региональных товаропроизводителей, повысить эффективность закупок для государственных и муниципальных нужд и значительно расширить рынок для местной продукции.

Каталог позволит заказчикам Удмуртии по упрощенной процедуре закупать конкретные модели товаров (например, технику, мебель, оборудование) у единственного поставщика. Это открывает предприятиям республики новый, упрощенный доступ к госзаказу и стимулирует местное производство. Участие Удмуртии в эксперименте позволит региональным производителям напрямую заключать контракты с заказчиками на сумму до 600 тыс. руб. на поставку товаров конкретных товарных знаков, марок или моделей.

