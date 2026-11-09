Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Приволжье

Муниципальное учреждение в Навашине купило Volga K50 за 4 млн рублей

Муниципальное учреждение «Центр обслуживания системы образования» в Навашинском округе с населением около 20 тыс. человек приобрело автомобиль Volga K50 за 3,95 млн руб. Информация о контракте размещена на сайте госзакупок.

бренд Volga

Для покупки транспорта учреждение получило разрешение Минпромторга РФ. Начальная стоимость лота составляла 4,4 млн руб. Контракт заключили с единственным участником — «БЦР-Печеры».
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее два таких автомобиля приобрела автобаза правительства Нижегородской области.
Галина Шамберина