Муниципальное учреждение в Навашине купило Volga K50 за 4 млн рублей
Муниципальное учреждение «Центр обслуживания системы образования» в Навашинском округе с населением около 20 тыс. человек приобрело автомобиль Volga K50 за 3,95 млн руб. Информация о контракте размещена на сайте госзакупок.
Для покупки транспорта учреждение получило разрешение Минпромторга РФ. Начальная стоимость лота составляла 4,4 млн руб. Контракт заключили с единственным участником — «БЦР-Печеры».
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее два таких автомобиля приобрела автобаза правительства Нижегородской области.