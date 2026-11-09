У жителя Ярославля изъяли обрез, револьверы и гранаты
В квартире жителя Заволжского района Ярославля обнаружили охотничье ружье с укороченным стволом, несколько револьверов, травматический пистолет, патроны и учебные гранаты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, оружие и другие предметы нашли во время обследования квартиры в Тепловом переулке. Экспертиза установила, что среди изъятого было двухствольное гладкоствольное охотничье ружье с конструктивными изменениями, травматический пистолет, сигнальный револьвер и револьвер, переделанный для стрельбы патронами калибра 7,8 мм. Также полицейские изъяли 87 патронов, 17 учебных гранат Ф-1 и РГД-5 и восемь устройств, изготовленных по принципу взрывпакетов.
53-летний мужчина пояснил, что несколько лет назад нашел мешок с этими предметами во время прогулки с собакой в лесу и решил оставить его содержимое себе.
Следственное подразделение районного отдела полиции расследует уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).