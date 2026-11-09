У жителя Ярославля изъяли обрез, револьверы и гранаты

По данным полиции, оружие и другие предметы нашли во время обследования квартиры в Тепловом переулке. Экспертиза установила, что среди изъятого было двухствольное гладкоствольное охотничье ружье с конструктивными изменениями, травматический пистолет, сигнальный револьвер и револьвер, переделанный для стрельбы патронами калибра 7,8 мм. Также полицейские изъяли 87 патронов, 17 учебных гранат Ф-1 и РГД-5 и восемь устройств, изготовленных по принципу взрывпакетов.