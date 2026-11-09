В Башкирии ожидаются порывы ветра, мокрый снег, туман и гололедица
10 ноября в Башкирии ожидаются небольшие осадки — снег и мокрый снег, днем в южных районах существенных осадков не будет, на некоторых участках дорог — гололедица. Погода будет облачной с прояснениями, сообщает Башгидрометцентр.
Подует западный ветер, 3–8 м/с, днем порывы местами достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -2…-7°, при прояснениях — до -12°, днем повысится до +2…-3°.
На отдельных участках дорог ночью и утром будет туман, который снизит видимость до 500 м и менее.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет западный, 3–8 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -2…-4°, днем поднимется до +1…+3°.