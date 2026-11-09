Владельца пермского бара, рядом с которым погибла девушка, лишили гражданства
Семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья прекратили гражданство Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ФСБ России, один из них является жителем Пермского края. По данным ведомства, он «распространял идеи этнического превосходства». Кроме того, проявлял «пренебрежительное и потребительское отношение к коренному населению РФ» и распространял среди членов диаспоры призывы к открытому противостоянию сотрудникам правоохранительных органов и неисполнению их законных требований.
Как сообщает properm.ru, речь идет о Мубаризе Муса-оглы Гусейнове. Он является фигурантом уголовного дела, связанного с гибелью девушки в кафе «Пиво и мясо» в Закамске. Минувшим летом ему предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Напомним, тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая 2025 года на заборе рядом с баром «Пиво и мясо». СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле). Следствие пришло к выводу, что все произошедшее — несчастный случай.