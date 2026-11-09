В Каменске-Уральском осуждены фигуранты дела об истязании и похищении девушек

Суд установил, что 2 января 2025 года во время разговора по телефону и переписки несовершеннолетний брат одного из осужденных поссорился с двумя знакомыми девушками, одна из которых было младше 18 лет. В качестве мести за оскорбления он решил их похитить, для чего на следующий день привлек брата, несовершеннолетнего знакомого и еще двух молодых людей. Он вызвал несовершеннолетнюю якобы на разговор — на место она пришла с двумя подругами. Организатор и осужденные под угрозами принудили их сесть в машину, а одну заставили позвонить второй участнице ссоры 2 января. Они узнали ее местоположение, попытались поймать, но ей удалось вырваться. Вскоре ее нашли и также усадили в машину.