В Каменске-Уральском осуждены фигуранты дела об истязании и похищении девушек
Суд в Каменске-Уральском вынес приговоры двум местным жителям по делу о похищении четырех девушек, которых истязали на автомойке, сообщили в прокуратуре Свердловской области. С учетом того, что трое из похищенных были несовершеннолетними, обвиняемому Даниилу Анашкину назначено четыре года колонии общего режима, Максиму Рыбникову — 5,5 года колонии строгого режима.
Они осуждены за похищение группой лиц (пп. «а», «в», «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязание с особой жестокостью (пп. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст.117 УК РФ) и пособничество в истязании (ч. 5 ст. 33, пп. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст.117 УК РФ).
Суд установил, что 2 января 2025 года во время разговора по телефону и переписки несовершеннолетний брат одного из осужденных поссорился с двумя знакомыми девушками, одна из которых было младше 18 лет. В качестве мести за оскорбления он решил их похитить, для чего на следующий день привлек брата, несовершеннолетнего знакомого и еще двух молодых людей. Он вызвал несовершеннолетнюю якобы на разговор — на место она пришла с двумя подругами. Организатор и осужденные под угрозами принудили их сесть в машину, а одну заставили позвонить второй участнице ссоры 2 января. Они узнали ее местоположение, попытались поймать, но ей удалось вырваться. Вскоре ее нашли и также усадили в машину.
После этого девушек привезли на автомойку на ул. Карла Маркса. Там их избивали, обливали холодной водой из шланга высокого давления, обливали жидкими химикатами для мытья автомобилей и оскорбляли.
В октябре Свердловский областной суд начал рассматривать по существу уголовное дело восьми членов преступной группы, которые занимались похищениями людей и вымогательствами. По данным обвинения, их жертвами стали 15 человек. По данным «Ъ-Урал», некоторые фигуранты признали вину частично.