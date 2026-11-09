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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Сочи

Сочинские спасатели около 10 часов эвакуировали альпинистку с травмой

В Сочи спасатели эвакуировали 33-летнюю альпинистку, получившую травмы после падения со скалы на хребте Ачишхо. Операция на участке «Волчьи Зубы» на высоте около 1,9 тыс. м продолжалась десять часов. В ней участвовали сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и краевой службы «Кубань-СПАС».
Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО на автомобиле повышенной проходимости добрались до района Хмелевских озер, после чего продолжили путь пешком до перевала Медвежьи Ворота. Работы проходили в темное время суток при снегопаде и сильном порывистом ветре.
Пострадавшей оказали доврачебную помощь, затем на носилках доставили к внедорожнику МЧС. После эвакуации в городскую черту женщину передали медикам больницы Красной Поляны.
Вячеслав Рыжков