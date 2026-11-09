Сочинские спасатели около 10 часов эвакуировали альпинистку с травмой

В Сочи спасатели эвакуировали 33-летнюю альпинистку, получившую травмы после падения со скалы на хребте Ачишхо. Операция на участке «Волчьи Зубы» на высоте около 1,9 тыс. м продолжалась десять часов. В ней участвовали сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и краевой службы «Кубань-СПАС».