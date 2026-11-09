В Самаре экс-главу бюро МСЭ будут судить по новому делу о взятках за инвалидность
Сумма незаконных вознаграждений составила 3,5 млн рублей
Силовики закончили расследование нового уголовного дела в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Самарской области. Она обвиняется в получении взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По версии следствия, с 2018 по 2022 год фигурантка в сговоре с другим сотрудником бюро через посредника получила от 37 граждан более 3,5 млн рублей. За взятки она устанавливала инвалидность при отсутствии законных оснований.
В настоящее время уголовное дело в отношении посредника рассматривается в суде. Уголовное преследование соучастника прекращено в связи со смертью фигуранта.
Ранее экс-руководитель БМСЭ уже была осуждена за аналогичные преступления. В настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии.