Отопительный сезон в Сочи начался досрочно
В Сочи досрочно начали отопительный сезон на всей территории побережья. Такое решение принято после многочисленных обращений жителей на фоне резкого похолодания, сообщил глава города Андрей Прошунин.
По его словам, за последние дни в администрацию поступили сотни просьб включить отопление в жилых домах и социальных учреждениях. «Уже дал поручение начать отопительный сезон на побережье досрочно, без адресных заявок и других условий»,— написал господин Прошунин в своем Telegram-канале.
В ряде домов батареи уже начали прогреваться. Полное заполнение системы теплоснабжения, по оценке мэра, займет до пяти дней — в пределах технологических нормативов.
В администрации сообщили, что подготовка объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду была завершена заранее. Для оперативного устранения возможных неполадок бригады МУП «Сочитеплоэнерго» перевели на круглосуточную работу. Ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям поручено обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома.