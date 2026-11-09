Отопительный сезон в Сочи начался досрочно

По его словам, за последние дни в администрацию поступили сотни просьб включить отопление в жилых домах и социальных учреждениях. «Уже дал поручение начать отопительный сезон на побережье досрочно, без адресных заявок и других условий»,— написал господин Прошунин в своем Telegram-канале.