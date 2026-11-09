Пермскому экс-депутату отказали в обжаловании приговора за призывы к терроризму
Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область) отказал бывшему депутату заксобрания Пермского края Константину Окуневу (внесен в реестр экстремистов и террористов) в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор. Об этом сообщает properm.ru. 2 июля экс-депутат был признан виновным в администрировании телеграм-канала, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы.
Константин Окунев (внесен в реестр экстремистов и террористов) был задержан 29 октября 2025 года, арестован и во время следствия и суда находился под стражей. Он не отрицал, что был администратором канала, но с квалификацией своих действий не соглашался.