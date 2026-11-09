Производителю элайнеров Eurokappa грозит банкротством уволенная сотрудница
Жанна Сысоева заявила о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Лаборатория дента», следует из госреестра банкротств (ЕФРСБ) от 2 ноября. Эта компания — основное юридическое лицо производителя элайнеров Eurokappa. Оперативно связаться с Жанной Сысоевой “Ъ” не удалось.
Госпожа Сысоева — бывшая сотрудница компании, объяснили “Ъ” в Eurokappa. Ее заявление связано со спором относительно увольнения, которое рассматривается в Тюменском областном суде. В июле 2026 года суд взыскал в рамках него с Eurokappa 900 тыс. руб. Прежнюю позицию Жанны Сысоевой в компании и суть конфликта с ней представитель организации не раскрыл. Одновременно там пояснили, что увольнение считают законным и уже подали апелляцию на решение суда.
ООО «Лаборатория дента» зарегистрировано в 2017 году и специализируется на выпуске элайнеров, накладок на зубы для исправления прикуса и выравнивания зубного ряда. В своем сегменте Eurokappa входит в топ-3: их элайнеры в месяц по стране запрашивают более 120 пациентов, приводит данные CEO 2B Agency Дмитрий Расметьев. Уступает компания американским Ormco и Align Technology.
С учетом просрочки и дополнительных начислений совокупная задолженность «Лаборатории дента» перед Жанной Сысоевой уже превысила 2 млн руб.— минимально требуемую сумму для подачи заявления о банкротстве, говорит партнер «Ляпунов и партнеры» Анастасия Ляпунова. В самой Eurokappa замечают, что речь в любом случае идет о незначительной для бизнеса сумме, не влияющей на его платежеспособность.