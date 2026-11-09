Производителю элайнеров Eurokappa грозит банкротством уволенная сотрудница

Госпожа Сысоева — бывшая сотрудница компании, объяснили “Ъ” в Eurokappa. Ее заявление связано со спором относительно увольнения, которое рассматривается в Тюменском областном суде. В июле 2026 года суд взыскал в рамках него с Eurokappa 900 тыс. руб. Прежнюю позицию Жанны Сысоевой в компании и суть конфликта с ней представитель организации не раскрыл. Одновременно там пояснили, что увольнение считают законным и уже подали апелляцию на решение суда.