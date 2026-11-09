ФАС: в Новосибирской области завышены тарифы на вывоз мусора
Служба провела проверку тарифообразования в 22 регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала экономически необоснованными расходы на перевозку мусора в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Регулятор при расчете показателей на текущий период регулирования использовал сумму, ранее признанную необоснованной, в связи с чем размер расходов оказался завышенным»,— отмечается в сообщении.
Объем нарушений в Новосибирской области ФАС не указала. По данным службы, по итогам проверок, проведенных в 22 регионах, из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) было исключено в общей сложности 2,2 млрд руб. С 1 октября 2026 года на территории Новосибирской области были установлены новые тарифы на вывоз ТКО. Плата на одного жителя многоквартирного дома в месяц составила 101,32 руб., за кубический метр — 510,84 руб.
По результатам проверок ФАС выдала органам регулирования в регионах предписания об устранении нарушений при тарифообразовании.