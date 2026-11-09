Зарплаты в сфере финансов выросли в Прикамье на 13%
В октябре медианная предлагаемая зарплата в сфере «Финансы, бухгалтерия» в Пермском крае составила 70 тыс. руб. Это на 13% выше прошлогоднего показателя (61,8 тыс. руб.). Как сообщают аналитики платформы HeadHunter, запросы соискателей выросли за год на 7% — работники рассчитывают на 75 тыс. руб. в месяц. Бухгалтерам работодатели в среднем готовы платить 64,7 тыс. руб., тогда как в резюме соискатели указывают 70 тыс. руб.
Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню зарплат для бухгалтеров лидируют Татарстан (80 тыс. руб.), Нижегородская область (76,1 тыс. руб.), Удмуртия и Чувашия (по 70 тыс. руб.). Пермский край с 64,7 тыс. руб. занял девятое место.