Экс-спикер думы Нижневартовска отправлен в СИЗО по делу о взятке
Главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы, бывшего председателя думы Нижневартовска Алексея Сатинова поместили под стражу. Он обвиняется во взяточничестве, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
В СИЗО также отправили подчиненного Сатинова. Суд в закрытом заседании решил, что в их отношении невозможно применить более мягкую меру пресечения. Под стражей они будут находиться в течение двух месяцев.
По данным портала 86.ru, Алексея Сатинова задержали на прошлой неделе, в больнице прошли обыски. В его отношении возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.