В Невинномысске планируют создать российско-китайский научно-образовательный центр

Проект предусматривает открытие специализированной кафедры и клиники традиционной китайской медицины на базе российского образовательного кластера. Договоренности об этом обсуждались во время переговоров делегации Невинномысского медицинского института с представителями китайского вуза в городе Чжэнчжоу.