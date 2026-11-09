В Невинномысске планируют создать российско-китайский научно-образовательный центр
В Невинномысске намерены создать совместный научно-образовательный центр с Хэнаньским университетом китайской медицины.
Проект предусматривает открытие специализированной кафедры и клиники традиционной китайской медицины на базе российского образовательного кластера. Договоренности об этом обсуждались во время переговоров делегации Невинномысского медицинского института с представителями китайского вуза в городе Чжэнчжоу.
Кроме того, стороны рассматривают возможность запуска совместных программ бакалавриата, предусматривающих обучение по согласованным программам и получение двойных дипломов. Еще одним направлением сотрудничества могут стать краткосрочные летние школы для студентов двух стран.
В состав российской делегации во главе с ректором института Станиславом Наумовым вошли проректор по стратегическому развитию Михаил Курушкин и проректор по инновационному и технологическому развитию Григорий Петросян.
В Пекине представители института приняли участие в международной выставке China Education Expo, где провели переговоры с представителями Хайнаньского медицинского университета и Цицикарского медицинского института. Обсуждались вопросы академической мобильности, создания подготовительных факультетов и программ дополнительного профессионального образования.
Также делегация установила рабочие контакты с представителями Lingnan University, Nanyang Technological University, Hong Kong Baptist University, The University of Hong Kong и The Chinese University of Hong Kong. В частности, речь шла о возможных совместных исследованиях в области медицинских технологий, биоинформатики и гуманитарных наук.
Совместно с Союзом содействия развитию экспорта образования (СЭО) и компанией UniBase был проведен ряд деловых встреч с зарубежными коллегами. В ходе переговоров обсуждались вопросы интернационализации образовательных программ и развития совместных академических проектов.
В ходе поездки состоялись встречи с представителями Россотрудничества в Китае на площадке Российского культурного центра в Пекине. Стороны обсудили взаимодействие с профильными образовательными и научными организациями КНР.
Поездка проходила при содействии Ассоциации экспортеров образования и Российского культурного центра в Пекине.