«Санта Бремор» выкупила право на бренд «Топ» у «КДВ Яшкино» за 300 тысяч рублей
Суд по интеллектуальным правам прекратил разбирательство по иску белорусско-немецкого СП «Санта Бремор» о досрочном прекращении охраны товарного знака «Топ-топ», принадлежащего кемеровскому ООО «КДВ Яшкино» (входит в АО «КДВ»), в связи с заключением мирового соглашения.
В рамках достигнутых договоренностей «КДВ Яшкино» предоставило «Санта Бремор» согласие на регистрацию и использование на территории России товарного знака «Топ» в отношении мороженого и замороженных десертов (30 класс МКТУ). За это российская компания получила от истца вознаграждение в размере 300 тыс. руб. Взамен «КДВ Яшкино» также обязалась в течение всего срока действия знака признавать исключительные права «Санта Бремор», не оспаривать их самостоятельно и не содействовать третьим лицам в их оспаривании.
Согласно данным Роспатента, «КДВ Яшкино» владеет товарным знаком «Топ-топ» (бисквиты, вафли, 30 класс МКТУ) с мая 2010 года по февраль 2029 года. В марте 2025 года «Санта Бремор» подала заявку на регистрацию схожего знака «Топ» и одновременно инициировала судебный процесс, потребовав досрочно аннулировать охрану знака «Топ-топ» из-за его неиспользования ответчиком.
ООО «КДВ Яшкино» зарегистрировано в 2006 году в Кемеровской области и специализируется на производстве кондитерских изделий. В октябре 2025 года арбитражный суд обратил в доход государства акции группы «КДВ» и другое имущество миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая (состоят в экстремистском и запрещенном объединении). Тверской районный суд Москвы признал их экстремистским объединением и запретил деятельность в РФ.
«Санта Бремор» входит в группу Santa Александра Мошенского, которая специализируется на производстве рыбной и молочной продукции. В «Санта Бремор», по собственным данным компании, входят пять заводов в Белоруссии и один — в РФ. Предприятие ежегодно выпускает более 120 тыс. тонн товаров.