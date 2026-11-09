«Санта Бремор» выкупила право на бренд «Топ» у «КДВ Яшкино» за 300 тысяч рублей

В рамках достигнутых договоренностей «КДВ Яшкино» предоставило «Санта Бремор» согласие на регистрацию и использование на территории России товарного знака «Топ» в отношении мороженого и замороженных десертов (30 класс МКТУ). За это российская компания получила от истца вознаграждение в размере 300 тыс. руб. Взамен «КДВ Яшкино» также обязалась в течение всего срока действия знака признавать исключительные права «Санта Бремор», не оспаривать их самостоятельно и не содействовать третьим лицам в их оспаривании.