С бывшего сотрудника Росреестра в Сочи взыскали почти 11 млн рублей
В Сочи суд взыскал в доход государства более 10,7 млн руб. с бывшего сотрудника Центрального отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю. Женщина не смогла подтвердить законность получения этих средств, сообщила прокуратура Краснодарского края.
По данным надзорного ведомства, в 2022–2024 годах на банковские счета бывшего работника поступили 10,7 млн руб. Сведения об этих доходах она не указала в декларациях за соответствующие годы.
Прокуратура Центрального района Сочи обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств в бюджет. Хостинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.