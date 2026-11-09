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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге пройдет юбилейная выставка художника Владимира Сидняева

В среду, 11 ноября, состоится открытие экспозиции «Время, цвет и свет» в выставочном зале Оренбургского областного художественного колледжа им. Н.П. Ерышева. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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В экспозицию вошли более 70 живописных и графических работ художника Владимира Сидняева — от пленэрных этюдов до портретов. Вход на выставку свободный.
Владимир Сидняев является членом Союза художников России и педагогом. Его произведения хранятся в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, а также в частных коллекциях Оренбурга, Самары и Москвы.
Руфия Кутляева