В Оренбурге пройдет юбилейная выставка художника Владимира Сидняева
В среду, 11 ноября, состоится открытие экспозиции «Время, цвет и свет» в выставочном зале Оренбургского областного художественного колледжа им. Н.П. Ерышева. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.
В экспозицию вошли более 70 живописных и графических работ художника Владимира Сидняева — от пленэрных этюдов до портретов. Вход на выставку свободный.
Владимир Сидняев является членом Союза художников России и педагогом. Его произведения хранятся в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, а также в частных коллекциях Оренбурга, Самары и Москвы.