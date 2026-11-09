В Оренбуржье директора бюджетного учреждения уволили из-за конфликта интересов
Мужчина устроил на работу жену и ее сестру
Прокуратура добилась увольнения директора муниципального бюджетного учреждения в Оренбургской области, который устроил на работу жену и ее сестру. Суд апелляционной инстанции признал увольнение в связи с утратой доверия законным и отказал бывшему руководителю в восстановлении на работе. Об этом сообщает региональное ведомство.
Проверка показала, что директор принял на работу свою супругу, назначив ей самый высокий среди сотрудников повышающий коэффициент к окладу, а также трудоустроил сестру жены. При этом конфликт интересов он не урегулировал, хотя по закону обязан был это сделать.
После рассмотрения представления прокуратуры директора МБУ уволили в связи с утратой доверия. Экс-руководитель попытался оспорить решение в суде, посчитав его незаконным, но апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры. Решение вступило в законную силу.