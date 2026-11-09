Ты не рви на груди своей тельняшку

Речь идет о юмористическом ролике из передачи «#вмаскешоу» телеканала СТС, опубликованном в 2020 году. По сюжету ролика Филиппу Киркорову на фоне отмены концертов из-за пандемии предлагают сняться в роли десантника. Артист пробует, но ему не нравится сценарий, а в финале он уходит из кадра и разрывает тельняшку. После выхода передачи бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться и удалить запись. Представитель артиста Екатерина Успенская в ответ заявила РБК, что «Филипп исключительно играл роль по сценарию, написанному телеканалом».