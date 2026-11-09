Ты не рви на груди своей тельняшку
Ярославские десантники потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова
Представители ветеранских и общественных организаций обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с требованием отменить концерт Филиппа Киркорова в областном центре. Поводом для обращения стал ролик шестилетней давности, в котором певец разорвал на себе тельняшку. Областное правительство в ответ сослалось на пределы своих полномочий, а концертная площадка подтвердила, что выступление пройдет по расписанию.
Запретить в Ярославле назначенный на 27 ноября в «Арене-2000» концерт певца Филиппа Киркорова потребовал руководитель ярославского отделения «Союза десантников России» Андрей Палачев. Копию письма в адрес губернатора Михаила Евраева он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Там же он разместил видеообращение на фоне военной техники и соратников, в том числе детей в камуфляжной форме. Авторы письма говорят, что считают неуместным проведение концерта певца в условиях СВО.
«Ярославская земля понесла тяжелые потери, в том числе из Ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» имени Леонида Палачева погибло 8 замечательных парней в ходе специальной военной операции. В этих условиях считаем недопустимым предоставление главной концертной площадки города артисту, чье поведение вызывает глубокое неуважение у значительной части общества, особенно у военнослужащих и ветеранов»,— говорится в обращении.
Причиной неуважительного отношения авторы назвали ролик 2020 года, в котором певец в образе десантника разрывает на себе тельняшку.
«Подобное отношение к атрибутам военной формы, в частности к тельняшке и десантному берету, которые являются священными символами для воинов-десантников, недопустимо в публичном пространстве. Для семей погибших ребят и для действующих бойцов это выглядит как глумление над памятью и подвигами тех, кто сражается на передовой»,— пишут авторы губернатору.
Речь идет о юмористическом ролике из передачи «#вмаскешоу» телеканала СТС, опубликованном в 2020 году. По сюжету ролика Филиппу Киркорову на фоне отмены концертов из-за пандемии предлагают сняться в роли десантника. Артист пробует, но ему не нравится сценарий, а в финале он уходит из кадра и разрывает тельняшку. После выхода передачи бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться и удалить запись. Представитель артиста Екатерина Успенская в ответ заявила РБК, что «Филипп исключительно играл роль по сценарию, написанному телеканалом».
Письмо с требованием отмены концерта подписали представители восьми организаций, в том числе «Боевого братства», «Фронтового братства», областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения «Поискового движения России». По мнению авторов обращения, выступление артиста может оскорбить чувства семей погибших и усилить социальную напряженность.
В пресс-службе правительства Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что изучили видеообращение инициативной группы, поступившее 8 ноября. В правительстве назвали организатором концерта ООО «Пушка Интертеймент» и подчеркнули, что организатор и площадка — самостоятельные частные компании.
«Органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, за исключением случаев нарушения законодательства РФ или возникновения угрозы общественной безопасности»,— заявили в пресс-службе правительства Ярославской области.
В администрации «Арены-2000» порталу «ЯрНьюс» рассказали, что официального обращения от «Союза десантников» площадка не получала и концерт пройдет по расписанию.
Это не первая попытка отменить концерты певца в Ярославле. В 2022 году представители ветеранских организаций потребовали отменить выступление в КЗЦ «Миллениум». Поводом стал сценический номер с крестом на песню «Мария Магдалена». Концерт не состоялся. Председатель ветеранской организации «Защитник» Тарас Сидорин тогда заявил, что отмены добились активисты. Организаторы причину публично не назвали.
Также неоднократно в Ярославле отменяли и пытались отменить выступления других артистов. В апреле 2023 года организатор тура группы «Наив» отменил выступление в Ярославле после предупреждения городской прокуратуры. Запретить концерт требовала депутат муниципалитета Любовь Сурова, сославшись на публичную позицию солиста по поводу СВО. В мае того же года после выступлений госпожи Суровой и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной рэпер Loqiemean объявил об отмене российского тура, в который входил Ярославль.
В 2024 году ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин потребовал запретить концерт группы «Полматери» из-за ее репертуара. Площадка отказала группе, а музыканты объявили об отмене и возврате денег за билеты. В ноябре того же года «Русская община» обратилась к губернатору с просьбой отменить концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке». Областной минкульт заявил, что оснований для отмены нет, и певица выступила в «Миллениуме» 10 ноября.