Туристический поток в Сочинском нацпарке вырос почти на 5%
Туристический поток в Сочинский национальный парк за январь—сентябрь 2026 года превысил 4,5 млн человек, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк». За тот же период 2025 года парк посетили 4,3 млн человек — рост почти на 5%.
В учреждении связывают высокую посещаемость с развитием осознанного экотуризма: отдыхающие все чаще совмещают пассивный отдых у моря с выходами на природу — к каньонам, водопадам и в горы, а также посещают Дендрарий, который находится в ведении нацпарка.
Самыми посещаемыми месяцами с начала года стали июль, август и сентябрь. Среди популярных локаций — комплекс «33 водопада», Агурское и Свирское ущелья, а также водопады Псыдах и Шапсуг.