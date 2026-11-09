Туристический поток в Сочинском нацпарке вырос почти на 5%

В учреждении связывают высокую посещаемость с развитием осознанного экотуризма: отдыхающие все чаще совмещают пассивный отдых у моря с выходами на природу — к каньонам, водопадам и в горы, а также посещают Дендрарий, который находится в ведении нацпарка.