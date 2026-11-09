Энергетики устранили проблемы с электроснабжением в Тюменской области
Специалисты компаний «Россети Тюмень» и СУЭНКО устранили проблемы с электроснабжением в Тюменской области, сообщили в администрации Тюмени. В конце недели ветер, порывы которого достигали 25 м/с, вызвал нарушения на линиях электропередачи: провода были оборваны, в том числе из-за падения деревьев.
Энергетики СУЭНКО из Курганской и Тюменской областей работали над восстановлением всю ночь с 6 на 7 ноября: был введен режим повышенной готовности и организован оперативный штаб под руководством генерального директора. К работе привлекли 46 бригад специалистов.
«Россети Тюмень» устранили все технологические нарушения после непогоды на энергообъектах 10 кВ 7 ноября. Сейчас энергетики отрабатывают индивидуальные заявки от жилых домов. Компания продолжает работу в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 26 оперативно-выездных бригад.