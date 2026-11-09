Энергетики устранили проблемы с электроснабжением в Тюменской области

Специалисты компаний «Россети Тюмень» и СУЭНКО устранили проблемы с электроснабжением в Тюменской области, сообщили в администрации Тюмени. В конце недели ветер, порывы которого достигали 25 м/с, вызвал нарушения на линиях электропередачи: провода были оборваны, в том числе из-за падения деревьев.