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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Средняя ВолгаФото

Председатель Земного Шара

141 год назад в Астраханской губернии родился русский поэт Велимир Хлебников
9 ноября, исполняется 141 год со дня рождения Велимира Хлебникова — поэта, прозаика и теоретика русского футуризма, называвшего себя «Председателем Земного шара». В Астрахани, где прошли его детские и юношеские годы, работает единственный в мире Дом-музей поэта, филиал Астраханской государственной картинной галереи, — он открылся в 1993 году в бывшей квартире родителей Велимира. Основу экспозиции составляет фамильная «хлебниковская коллекция», переданная в дар племянником поэта, народным художником России Маем Митуричем-Хлебниковым. Места, связанные с памятью поэта-будетлянина в городе, который сам Хлебников считал одним из ключей к своему творчеству, — в фоторепортаже «Ъ-Средняя Волга».
В этом доме в 1914 году Велимир Хлебников жил некоторое время со своими родителями
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В этом доме в 1914 году Велимир Хлебников жил некоторое время со своими родителями

Марина Окорокова

Здесь, на ул. Свердлова, 67, в 1919 году Велимир Хлебников меньше месяца проработал вторым секретарем инструкторского подотдела Отдела внутреннего управления
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Здесь, на ул. Свердлова, 67, в 1919 году Велимир Хлебников меньше месяца проработал вторым секретарем инструкторского подотдела Отдела внутреннего управления

Марина Окорокова

Единственный в мире музей, посвященный поэту Велимиру Хлебникову, находится в Астрахани
3/213/21

Единственный в мире музей, посвященный поэту Велимиру Хлебникову, находится в Астрахани

Марина Окорокова

Музей располагается в бывшем доходном доме Полякова в астраханской квартире родителей Велимира Хлебникова
4/214/21

Музей располагается в бывшем доходном доме Полякова в астраханской квартире родителей Велимира Хлебникова

Марина Окорокова

Творчество Велимира Хлебникова стало одной из ключевых страниц русского литературного авангарда
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Творчество Велимира Хлебникова стало одной из ключевых страниц русского литературного авангарда

Марина Окорокова

В этом доме на ул. Набережная 1 Мая, 41 снимал для своей семьи верхний этаж дядя поэта Лаврентий Хлебников. Здесь Велимир бывал на семейных праздниках
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В этом доме на ул. Набережная 1 Мая, 41 снимал для своей семьи верхний этаж дядя поэта Лаврентий Хлебников. Здесь Велимир бывал на семейных праздниках

Марина Окорокова

Генеалогическое древо рода Хлебниковых в Доме-музее поэта
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Генеалогическое древо рода Хлебниковых в Доме-музее поэта

Марина Окорокова

Галстук Велимира Хлебникова, подаренный ему Владимиром Маяковским
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Галстук Велимира Хлебникова, подаренный ему Владимиром Маяковским

Марина Окорокова

Хлебников стремился реформировать поэтический язык, создавая новые слова, исследуя звучание и структуру речи
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Хлебников стремился реформировать поэтический язык, создавая новые слова, исследуя звучание и структуру речи

Марина Окорокова

Дом-музей Велимира Хлебникова был открыт в Астрахани 19 октября 1993 года
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Дом-музей Велимира Хлебникова был открыт в Астрахани 19 октября 1993 года

Марина Окорокова

В декабре 1994 года народный художник России Май Митурич-Хлебников, племянник поэта, передал музею в дар фамильную коллекцию Хлебниковых
11/2111/21

В декабре 1994 года народный художник России Май Митурич-Хлебников, племянник поэта, передал музею в дар фамильную коллекцию Хлебниковых

Марина Окорокова

«Ночь искусств — 2026» в Доме-музее Хлебникова
12/2112/21

«Ночь искусств — 2026» в Доме-музее Хлебникова

Марина Окорокова

В наброске «Нужно ли начинать рассказ с детства?..» Хлебников размышляет о том, какое влияние детские впечатления оказали на его мировосприятие и творчество
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В наброске «Нужно ли начинать рассказ с детства?..» Хлебников размышляет о том, какое влияние детские впечатления оказали на его мировосприятие и творчество

Марина Окорокова

«Зал живописи В. Хлебниковой» (сестры поэта) в астраханском Доме-музее
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«Зал живописи В. Хлебниковой» (сестры поэта) в астраханском Доме-музее

Марина Окорокова

Художник Петр Митурич стал единственным свидетелем последних дней жизни Хлебникова
15/2115/21

Художник Петр Митурич стал единственным свидетелем последних дней жизни Хлебникова

Марина Окорокова

Незадолго до смерти тяжело больной Хлебников попросил перенести его в баню
16/2116/21

Незадолго до смерти тяжело больной Хлебников попросил перенести его в баню

Марина Окорокова

Улица Хлебникова в Астрахани — бывший Каховский переулок
17/2117/21

Улица Хлебникова в Астрахани — бывший Каховский переулок

Марина Окорокова

Музей состоит из двух частей, так как занимает две разные квартиры: в одной жила семья Хлебниковых, а вторая принадлежала соседям
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Музей состоит из двух частей, так как занимает две разные квартиры: в одной жила семья Хлебниковых, а вторая принадлежала соседям

Марина Окорокова

Дом-музей Хлебникова располагается на ул. Свердлова, 53
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Дом-музей Хлебникова располагается на ул. Свердлова, 53

Марина Окорокова

Велимир Хлебников называл себя Председателем Земного шара, видя в этом титуле утопический проект управления человечеством через «Общество председателей земного шара» из 317 избранных поэтов и мыслителей
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Велимир Хлебников называл себя Председателем Земного шара, видя в этом титуле утопический проект управления человечеством через «Общество председателей земного шара» из 317 избранных поэтов и мыслителей

Марина Окорокова