Председатель Земного Шара

9 ноября, исполняется 141 год со дня рождения Велимира Хлебникова — поэта, прозаика и теоретика русского футуризма, называвшего себя «Председателем Земного шара». В Астрахани, где прошли его детские и юношеские годы, работает единственный в мире Дом-музей поэта, филиал Астраханской государственной картинной галереи, — он открылся в 1993 году в бывшей квартире родителей Велимира. Основу экспозиции составляет фамильная «хлебниковская коллекция», переданная в дар племянником поэта, народным художником России Маем Митуричем-Хлебниковым. Места, связанные с памятью поэта-будетлянина в городе, который сам Хлебников считал одним из ключей к своему творчеству, — в фоторепортаже «Ъ-Средняя Волга».