ФК «Урал» обыграл «Волгу» и поднялся на второе место

«Парни — молодцы, все выполнили. В первом тайме забили, еще были моменты. И во втором, в принципе, могли еще забить. Поэтому в целом доволен отношением, прежде всего самоотдачей, желанием»,— сказал после матча главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран.