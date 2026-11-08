ФК «Урал» обыграл «Волгу» и поднялся на второе место
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Волгой» (Ульяновск) в матче 17-го тура Лиги Pari. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев.
Первый гол забил нападающий «Урала» Берти (10-я минута), а второй — защитник Виталий Стежко (20-я).
«Парни — молодцы, все выполнили. В первом тайме забили, еще были моменты. И во втором, в принципе, могли еще забить. Поэтому в целом доволен отношением, прежде всего самоотдачей, желанием»,— сказал после матча главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран.
ФК «Урал» набрал 34 очка и поднялся на второе место. Следующий матч «Урал» проведет 21 ноября в гостях у «Уфы».