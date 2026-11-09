На поставщика оборудования положили «Медприбор»
Петербургская компания стала ближе к Siemens Healthineers
Связанная с ГК «Центральная медицинская база» (ЦМБ, владеет сетью клиник ICLINIC) компания «Медприбор» приобрела крупного поставщика медицинского оборудования «ВТС» — официального бизнес-партнера Siemens Healthineers в РФ. Эксперты оценивают сделку в 1,2–1,3 млрд рублей, отмечая, что ЦМБ уже занимается комплексным оснащением медучреждений, поэтому новая структура хорошо дополнит ее бизнес, а более тесная интеграция поможет нарастить продажи клиентам группы и объединить поставку, запуск и обслуживание техники в одном предложении.
Петербургское АО «Медприбор», связанное с ГК «Центральная медицинская база» Эдуарда Иванова, стало владельцем ООО «ВТС», ранее принадлежавшего малоизвестной в медийном поле предпринимательнице Александре Губе. Как стало известно «Ъ Северо-Запад», сделка прошла осенью этого года.
ВТС — крупный поставщик медицинского оборудования, работающий на российском рынке с 2003 года. Компания специализируется на диагностической технике ведущих мировых производителей, является официальным бизнес-партнером Siemens Healthineers, обеспечивая поставку и техобслуживание аппаратов компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой диагностики. География деятельности охватывает более 20 регионов России. Среди клиентов государственные и частные медучреждения, образовательные и научно-исследовательские центры, а также оптовые торговые организации.
Согласно СПАРК-Интерфакс, ООО «ВТС» по итогам 2025 года выручило 1,67 млрд рублей, заработав 346 млн чистой прибыли. Около четверти выручки (431,7 млн рублей) компании обеспечили техническое обслуживание и ремонт медтехники.
«Медприбор» владеет рядом юрлиц, связанных с группой компаний «Центральная медицинская база». ГК занимается поставками медицинского оборудования и расходных материалов. Также в ее состав входит сеть ICLINIC, включающая 14 клиник в Петербурге и Калининграде. Выручка ООО «Центральная медицинская база» по итогам 2025 года составила 6,3 млрд рублей, чистая прибыль — 382 млн. Единственный владелец компании — Эдуард Иванов. Он же является учредителем АО «Медприбор», которое сейчас пребывает в стадии реорганизации посредством присоединения к нему ООО «Ай-Клиник».
Судя по финотчетности, в собственности «Медприбора» находится несколько складских помещений общей площадью 1,5 тыс. кв. м в Шушарах, а также 9,5 тыс. кв. м в комплексе «ILR Шушары — 2» на Московском шоссе, 155. Около 7,2 тыс. кв. м в этом комплексе «Медприбор» приобрел в 2024 году.
На вопросы «Ъ Северо-Запад» на момент публикации в компании не ответили.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость 100% долей ВТС в 1,2–1,3 млрд рублей с учетом средств на счетах. Для «Центральной медицинской базы» ВТС привлекательна сочетанием поставок сложного диагностического оборудования и его последующего обслуживания. Группа уже занимается комплексным оснащением медучреждений, поэтому ВТС хорошо дополняет ее бизнес. Более тесная интеграция может помочь нарастить продажи клиентам группы и объединить поставку, запуск и обслуживание техники в одном предложении, говорит эксперт.
По мнению руководителя департамента финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгения Гуляева, спрос на сервис КТ и МРТ поддерживает уже установленный парк оборудования. Даже если клиника откладывает покупку нового томографа, действующий аппарат по-прежнему нуждается в плановом обслуживании. ЦМБ может использовать сервисную команду ВТС в собственных диагностических центрах и предлагать другим клиникам поставку оборудования вместе с обслуживанием, однако экономика этого направления во многом зависит от того, на каких условиях ВТС сможет продолжить работу с Siemens Healthineers и закупать запчасти после смены владельца.