На поставщика оборудования положили «Медприбор»

«Медприбор» владеет рядом юрлиц, связанных с группой компаний «Центральная медицинская база». ГК занимается поставками медицинского оборудования и расходных материалов. Также в ее состав входит сеть ICLINIC, включающая 14 клиник в Петербурге и Калининграде. Выручка ООО «Центральная медицинская база» по итогам 2025 года составила 6,3 млрд рублей, чистая прибыль — 382 млн. Единственный владелец компании — Эдуард Иванов. Он же является учредителем АО «Медприбор», которое сейчас пребывает в стадии реорганизации посредством присоединения к нему ООО «Ай-Клиник».