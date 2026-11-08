Пять человек пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле около 20:00 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали пять местных жителей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел на 1 км обходной автодороги города, на участке между Южным подъездом и трассой в сторону Нижней Салды.