Пять человек пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле около 20:00 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали пять местных жителей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел на 1 км обходной автодороги города, на участке между Южным подъездом и трассой в сторону Нижней Салды.
По предварительной информации, 35-летняя жительница за рулем Peugeot 206 не выбрала безопасную скорость движения и потеряла управление. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-2114, которым управлял 23-летний житель. Водители обоих автомобилей и трое пассажиров ВАЗ были госпитализированы в Городскую больницу №1. Медперсонал оказывает им необходимую помощь.
На месте аварии сотрудники ГИБДД регулируют транспортный поток. При осмотре участка инспекторы выявили неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Организации, ответственной за содержание трассы, выдано предписание об устранении выявленных недостатков. По факту ДТП проводится проверка.