В Ханты-Мансийске победу в спринте одержал лыжник Александр Большунов

Александру Большунову 29 лет. Он является обладателем четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских наград. Спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски». На чемпионатах мира лыжник становился чемпионом, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз завоевал бронзу.