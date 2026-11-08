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Урал

В Ханты-Мансийске победу в спринте одержал лыжник Александр Большунов

Лыжник Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на турнире «Югория. Первый снег», прошедшем в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Он финишировал первым с результатом 3 минуты 14,25 секунды, передает ТАСС.
Александр Большунов

Александр Большунов

Александр Казаков / Коммерсантъ

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На втором месте оказался представитель Беларуси Денис Филимонов, уступивший лидеру 0,40 секунды. Третьим к финишу пришел Илья Трегубов, отставший от победителя на 1,74 секунды. В женской части программы первенствовала Марина Белорусцева, показавшая время 3 минуты 52,42 секунды.

Александру Большунову 29 лет. Он является обладателем четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских наград. Спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски». На чемпионатах мира лыжник становился чемпионом, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз завоевал бронзу.

Соревнования в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске проходят с 7 по 11 ноября. Турнир проводится с 2021 года.
Ирина Пичурина