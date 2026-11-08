В Ханты-Мансийске победу в спринте одержал лыжник Александр Большунов
Лыжник Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на турнире «Югория. Первый снег», прошедшем в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Он финишировал первым с результатом 3 минуты 14,25 секунды, передает ТАСС.
На втором месте оказался представитель Беларуси Денис Филимонов, уступивший лидеру 0,40 секунды. Третьим к финишу пришел Илья Трегубов, отставший от победителя на 1,74 секунды. В женской части программы первенствовала Марина Белорусцева, показавшая время 3 минуты 52,42 секунды.
Александру Большунову 29 лет. Он является обладателем четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских наград. Спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски». На чемпионатах мира лыжник становился чемпионом, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз завоевал бронзу.
Соревнования в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске проходят с 7 по 11 ноября. Турнир проводится с 2021 года.