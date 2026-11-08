Югорчан предупредили о схеме мошенников с выманиванием СНИЛС

Мошенники представляются работниками поликлиник и предлагают пройти флюорографию, диспансеризацию или получить льготные препараты. В ходе беседы они выманивают у собеседников СНИЛС и иную личную информацию. После получения данных мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками ФСБ или прокуратуры. Они сообщают о якобы совершенном хищении средств и под предлогом защиты сбережений убеждают жертву перевести деньги на «безопасные счета».