Югорчан предупредили о схеме мошенников с выманиванием СНИЛС
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зафиксированы случаи мошенничества с выманиванием СНИЛС для хищения денег у жителей региона. Их жертвами в первую очередь становятся пенсионеры, сообщили в администрации Сургута. Жителей просят рассказать пожилым родственникам о схемах.
Мошенники представляются работниками поликлиник и предлагают пройти флюорографию, диспансеризацию или получить льготные препараты. В ходе беседы они выманивают у собеседников СНИЛС и иную личную информацию. После получения данных мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками ФСБ или прокуратуры. Они сообщают о якобы совершенном хищении средств и под предлогом защиты сбережений убеждают жертву перевести деньги на «безопасные счета».
Дополнительным каналом атак служат рассылки в мессенджерах с предложением прикрепиться к больницам. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые ресурсы, предназначенные для кражи учетных данных, включая доступ к порталу «Госуслуги». Однако передача персональных данных по телефону запрещена ни при каких обстоятельствах, независимо от звонящего.