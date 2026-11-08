Пассажирам в аэропорту Сургута запретили ввезти 80 кг продуктов

Задержанные товары находились в багаже и ручной клади пассажиров рейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Граждане пытались провезти свежие ягоды, фрукты, овощи, рис, зелень и орехи. Эта категория товаров подпадает под ограничения на перемещение через государственную границу в личных вещах.