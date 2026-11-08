Пассажирам в аэропорту Сургута запретили ввезти 80 кг продуктов
С 1 октября по 5 ноября 2026 года сотрудники Россельхознадзора запретили пассажирам ввоз 80 кг растительной продукции в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
В начале месяца инспекторы проверили 50 международных авиарейсов. В ходе карантинного фитосанитарного контроля в 24 случаях были зафиксированы нарушения законодательства.
Задержанные товары находились в багаже и ручной клади пассажиров рейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Граждане пытались провезти свежие ягоды, фрукты, овощи, рис, зелень и орехи. Эта категория товаров подпадает под ограничения на перемещение через государственную границу в личных вещах.
Все выявленные подкарантинные грузы были изъяты. По заявлениям владельцев продукция уничтожена путем сжигания в специальной печи аэропорта. Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП.