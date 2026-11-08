Спортсмен умер во время матча по мини-футболу в Екатеринбурге
Во время матча по мини-футболу «Лига 5x5» в Екатеринбурге скончался 21-летний спортсмен Степан Чернов. Это произошло на соревнованиях 7 ноября, передает ФК «Горожане».
Степан Чернов играл за любительский футбольный клуб из Екатеринбурга «Балтика». «Выйдя в стартовом составе, парень отыграл первый тайм — без какихлибо подозрений на проблемы со здоровьем. Но на первых минутах второго тайма что-то пошло не так. Степан собрался пойти на скамейку для замены, но его жизнь оборвалась до момента замены»,— сказано в сообщении.
Накануне «Балтика» планировала провести игру с «Академом». По данным клуба, для Степана Чернова матч должен был стать дебютным. Ранее он выступал за футбольные клубы «Урал-Калининец» и Knockout.