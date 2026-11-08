Боец ММА Омарасхаб Юсупов из Сургута стал чемпионом мира на турнире в Грузии
На Чемпионате и Первенстве мира по ММА в Грузии боец из Сургута Омарасхаб Юсупов завоевал титул чемпиона мира, сообщил в своем Max губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук.
Спортсмен одержал победу в составе сборной России в весовой категории 70 кг. «Это стало ярким подтверждением его таланта и невероятной самоотдачи. От всей души поздравляю спортсмена и тренерский штаб с этим выдающимся достижением!»,— сказал глава региона.
Соревнования для бойцов-любителей проходили в Тбилиси с 1 по 7 ноября под эгидой IMMAF (Международная федерация смешанных боевых искусств). Российская сборная стала лидером в общем медальном зачете, завоевав 21 золотую, четыре серебряные и 14 бронзовых медалей. Бойцы выступили под флагом и с гимном РФ.