Боец ММА Омарасхаб Юсупов из Сургута стал чемпионом мира на турнире в Грузии

Соревнования для бойцов-любителей проходили в Тбилиси с 1 по 7 ноября под эгидой IMMAF (Международная федерация смешанных боевых искусств). Российская сборная стала лидером в общем медальном зачете, завоевав 21 золотую, четыре серебряные и 14 бронзовых медалей. Бойцы выступили под флагом и с гимном РФ.