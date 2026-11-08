Пермские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при в Екатеринбурге

Пермская пара Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков выиграла короткую программу на четвертом этапе российской серии Гран-при. Соревнования проходят в Екатеринбурге. Их результат — 79,94 балла. Тренируются спортсмены под руководством Павла Слюсаренко. Второе место после исполнения короткой программы занимают петербуржцы София Диана Касинс — Александр Брегей (69,16). Третьими идут москвичи Алена Кривоносова — Андрей Анисимов (65,95).