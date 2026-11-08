В Анапе 8 ноября все 29 АЗС отпускают бензин и дизель
В Анапе по состоянию на 10:00 8 ноября топливо доступно на всех 29 действующих автозаправочных станциях. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо есть на каждой из них. АИ-100 можно приобрести на одной АЗС. Ограничений на объем отпуска топлива в баки автомобилей нет, сообщили в администрации города.
Власти уточняют, что ситуация может измениться в течение дня. Мэрия призывает жителей не закупать топливо впрок, чтобы не создавать очереди и сохранить доступность бензина для всех автомобилистов.
Перебои с поставками топлива на юге России фиксируются с мая 2026 года. Летом в Краснодарском крае вводили ограничения на продажу бензина. Среди причин власти называли сезонный рост спроса и ограниченные объемы поставок, а представители АЗС сообщали о нехватке отдельных видов топлива.