В Анапе 8 ноября все 29 АЗС отпускают бензин и дизель

В Анапе по состоянию на 10:00 8 ноября топливо доступно на всех 29 действующих автозаправочных станциях. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо есть на каждой из них. АИ-100 можно приобрести на одной АЗС. Ограничений на объем отпуска топлива в баки автомобилей нет, сообщили в администрации города.