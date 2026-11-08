Жительнице Югры ограничили свободу за спаивание дочери
Кондинский районный суд назначил два года ограничения свободы жительнице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), признанной виновной в спаивании несовершеннолетней дочери. Ее судили по п. «а» ч. 2 ст. 151 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов ХМАО.
В ходе процесса было установлено, что женщина неоднократно вовлекала своего ребенка в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
При определении меры наказания суд учел характер содеянного, степень общественной опасности преступления, а также личные данные обвиняемой. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты во внимание признание вины, раскаяние в содеянном и отсутствие отягчающих факторов.