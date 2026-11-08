СКР расследует обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими в Березниковском округе
СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования людей в дорожно-транспортном происшествии в Березниковском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло вечером 7 ноября. На 143-м км автодороги «Усолье-Кудымкар» водитель микроавтобуса «Газель» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Травмы различной тяжести получили пять человек, в том числе один ребенок. Их доставили в местную больницу.
Следователь СУ СКР провел осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проверку обстоятельства произошедшего проводит и прокуратура.