СКР расследует обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими в Березниковском округе

ДТП произошло вечером 7 ноября. На 143-м км автодороги «Усолье-Кудымкар» водитель микроавтобуса «Газель» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Травмы различной тяжести получили пять человек, в том числе один ребенок. Их доставили в местную больницу.