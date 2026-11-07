«Парма» уступила в Краснодаре
Баскетболисты «Пармы» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 уступили в гостях «Локомотиву-Кубань». Хозяева паркета выиграли со счетом 106:84 (23:18, 29:25, 27:27, 27:14). Отметим, что это пятая победа подряд у железнодорожников.
В составе «Пармы» в этой игре отличился американец, выступающий на позиции защитника, Джеремайя Мартин — 22 очка, четыре подбора, две передачи, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».
Следующую встречу в турнире подопечные Евгения Пашутина проведут в Перми 11 ноября против казанского УНИКСа.