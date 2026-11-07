Северная Осетия вошла в число регионов с запретом на продажу вейпов
Запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним действует в 17 российских регионах, в том числе в Северной Осетии. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на своей странице в мессенджере MAX.
Аналогичные решения уже приняты в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях, а также в Забайкальском и Пермском краях, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Удмуртской и Чувашской республиках, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
Еще в 39 субъектах России ведется работа над соответствующими законодательными инициативами. Право вводить такие запреты регионам предоставил федеральный закон №186-ФЗ от 26 июня 2026 года.
Господин Володин отметил, что нормы принимались с учетом многочисленных обращений граждан, которые просили защитить детей и навести порядок в сфере розничной продажи вейпов.