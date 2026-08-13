FIFA может увеличить число участников чемпионата мира с 48 до 64
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино намерен активно продвигать идею увеличения количества сборных, участвующих в мировом первенстве, с нынешних 48 до 64. Федерация приступила к поиску компании, которая взялась бы провести всесторонний анализ идеи.
Как сообщает The Times, FIFA еще 30 июля составила документ, в котором говорится, что структура готова нанять на конкурсной основе стороннюю фирму, с тем чтобы последняя составила экспертное заключение. В документе говорится, что «формат с 64 командами мог бы обеспечить более широкую представительность, выход на новые национальные рынки и дополнительный премиальный контент».
Однако в нем также отмечается, что расширение турнира может повлиять на его качество, систему отбора, нагрузку на игроков, календарь международных матчей, сказаться на экономике СМИ, освещающих чемпионат, повлиять на активность спонсоров, внимание болельщиков, а также на позиционирование других футбольных и спортивных мероприятий.
Подробнее — в материале «Ъ» «На футбольные вопросы надо смотреть ширше».
Идея расширения чемпионата мира до 64 команд может быть связана со стремлением президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино укрепить свои позиции перед выборами в марте следующего года. Противники Инфантино, который ранее должен был переизбираться на безальтернативной основе, теперь планируют выставить своего кандидата, что делает голоса 211 национальных федераций, входящих в FIFA, особенно важными.
Предложение об увеличении числа участников до 64 команд впервые прозвучало в 2025 году от Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL), но тогда было категорически отвергнуто другими конфедерациями, включая UEFA, AFC и CONCACAF. Ситуация изменилась после провала проекта Джанни Инфантино по продаже коммерческих прав чемпионатов мира частной структуре FIFA Forward Enterprise (FFE). Этот скандал вызвал волну возмущения, и Инфантино пришлось отказаться от проекта, чтобы попытаться удержаться на посту.
Расширение чемпионата до 64 команд может привлечь больше сторонников среди стран второго и третьего футбольных эшелонов, у которых даже при формате 48 команд не так много шансов отобраться на первенство мира. Такие страны могут поддержать Инфантино, видя в расширении возможность для участия своих сборных. Практически проведение турнира с 64 командами потребует 128 матчей вместо 104, но чемпионат мира 2030 года, который примут шесть государств (Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай), способен справиться с такой нагрузкой.