FIFA может увеличить число участников чемпионата мира с 48 до 64

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино намерен активно продвигать идею увеличения количества сборных, участвующих в мировом первенстве, с нынешних 48 до 64. Федерация приступила к поиску компании, которая взялась бы провести всесторонний анализ идеи.

Как сообщает The Times, FIFA еще 30 июля составила документ, в котором говорится, что структура готова нанять на конкурсной основе стороннюю фирму, с тем чтобы последняя составила экспертное заключение. В документе говорится, что «формат с 64 командами мог бы обеспечить более широкую представительность, выход на новые национальные рынки и дополнительный премиальный контент».

Однако в нем также отмечается, что расширение турнира может повлиять на его качество, систему отбора, нагрузку на игроков, календарь международных матчей, сказаться на экономике СМИ, освещающих чемпионат, повлиять на активность спонсоров, внимание болельщиков, а также на позиционирование других футбольных и спортивных мероприятий.

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