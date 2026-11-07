Средняя цена квартиры на вторичном рынке в Челябинске превысила 6,5 млн рублей

Челябинск занимает 40-е место среди крупнейших городов РФ по уровню цены квадратного метра на вторичном рынке. В октябре она подросла на 0,2% и достигла 118,2 тыс. руб. Средняя цена квартиры в Челябинске в октябре превысила 6,5 млн руб. (рост за октябрь — 0,6%). За 2026 год цена квадратного метра в Челябинске выросла на 8,6%, средняя стоимость квартиры — на 10,5%.