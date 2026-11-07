Средняя цена квартиры на вторичном рынке в Челябинске превысила 6,5 млн рублей
Но стоимость «квадрата» ниже, чем в среднем по России
Рост цен на вторичном рынке жилья в Челябинске за октябрь составил около 0,2%, следует из исследования цен на недвижимость в 70 крупнейших городах России, которое провел портал «Мир квартир».
Челябинск занимает 40-е место среди крупнейших городов РФ по уровню цены квадратного метра на вторичном рынке. В октябре она подросла на 0,2% и достигла 118,2 тыс. руб. Средняя цена квартиры в Челябинске в октябре превысила 6,5 млн руб. (рост за октябрь — 0,6%). За 2026 год цена квадратного метра в Челябинске выросла на 8,6%, средняя стоимость квартиры — на 10,5%.
Магнитогорск занимает 68-е место в рейтинге. Средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в октябре упала на 0,3% и составила 90,1 тыс. руб., средняя стоимость квартиры упала на 0,2% (4,9 млн руб.). При этом в нынешнем году цена квадратного метра и стоимость квартиры выросли на 12%.
В среднем по России цена «квадрата» на вторичном рынке за октябрь выросла на 0,1% и составила 136,5 тыс. руб. за метр. При этом средняя цена квартиры выросла на такую же величину и достигла 7,3 млн руб. Предложение объектов за месяц увеличилось на 5%.