В Перми за месяц подешевело вторичное жилье
В Перми в октябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась на 0,7%, до 129,8 тыс. руб. Средняя цена на вторичную квартиру достигла 6,84 млн руб., что ниже показателя сентября на 1%. При этом как квадратный метр, так и целый лот на вторичном рынке выросли в цене в годовом выражении на 10,1%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».
За 12 месяцев в среднем по крупным городам России квадратный метр на регулярном рынке подорожал на 10,8%. Средний лот за год вырос в цене на 11,7%. Предложение квартир в базе увеличилось за год на 10%. За минувший месяц больше всего возросла цена квадратного метра в Москве (23,3%). Не намного отстали Московская область (+20,1%) и Санкт-Петербург (+19,9%). В пятерку городов с самым динамичным ростом вошли Киров (+21,1%), Смоленск (+20,8%) и Брянск (+20,6%).