В Перми за месяц подешевело вторичное жилье

За 12 месяцев в среднем по крупным городам России квадратный метр на регулярном рынке подорожал на 10,8%. Средний лот за год вырос в цене на 11,7%. Предложение квартир в базе увеличилось за год на 10%. За минувший месяц больше всего возросла цена квадратного метра в Москве (23,3%). Не намного отстали Московская область (+20,1%) и Санкт-Петербург (+19,9%). В пятерку городов с самым динамичным ростом вошли Киров (+21,1%), Смоленск (+20,8%) и Брянск (+20,6%).