В Оренбуржье произошло ДТП с тремя погибшими, автомобиль наехал на лошадей
В Оренбургской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором три человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полиция региона.
По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Чери Тиго 9», двигаясь по автодороге Казань — Оренбург — Акбулак — граница Р. Казахстан на 111 км наехал на лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Один пассажир находится в тяжелом состоянии.
Полицейские работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП. Организовано реверсивное движение.