В Оренбуржье произошло ДТП с тремя погибшими, автомобиль наехал на лошадей

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Чери Тиго 9», двигаясь по автодороге Казань — Оренбург — Акбулак — граница Р. Казахстан на 111 км наехал на лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Один пассажир находится в тяжелом состоянии.