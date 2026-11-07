С 9 ноября в горах Сочи приостановят работу трех основных канатных дорог

Для подъема в горы останется доступна канатная дорога «Стрела», которая доставит посетителей в высокогорный парк на высоте 1,6 тыс. м. Там будут работать выставка горной техники, ресторан «Пастория» и площадка с альпаками. Также для гостей откроют Музей археологии и интерактивный парк «Моя Россия».