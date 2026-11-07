С 9 ноября в горах Сочи приостановят работу трех основных канатных дорог
Курорт «Роза Хутор» с 9 по 30 ноября приостановит работу трех основных канатных дорог — «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Оборудование закроют на плановое обслуживание, сообщила пресс-служба курорта.
Для подъема в горы останется доступна канатная дорога «Стрела», которая доставит посетителей в высокогорный парк на высоте 1,6 тыс. м. Там будут работать выставка горной техники, ресторан «Пастория» и площадка с альпаками. Также для гостей откроют Музей археологии и интерактивный парк «Моя Россия».
Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), комплексный билет «Путешествие на Стреле» обойдется взрослым в 2,45 тыс. руб., детям — в 1,55 тыс. руб. Для жителей Сочи, Сириуса и Абхазии до конца ноября предусмотрена скидка 20%.
Зимний сезон на курорте планируют начать 1 декабря. Открытие горнолыжных трасс предварительно намечено на 18 декабря, однако сроки будут зависеть от погодных условий и состояния снежного покрова.