В Челябинске напали на сотрудников службы отлова собак

Автомобиль с сотрудниками службы выехал по вызову одной из жительниц города, сообщившей, что на улице Красносельской стая собак бросается на детей и взрослых. После прибытия на место одну из собак удалось обездвижить, однако затем, как рассказали в администрации города, сотрудники службы подверглись нападению со стороны двух мужчин, которые сначала попытались вытащить водителя из автомобиля, затем брызнули из перцового баллончика в лицо другому сотруднику и отобрали у него инъектор. После этого, ударив служащего по спине и голове, нападавшие заставили отнести собаку во двор частного дома.