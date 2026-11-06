На реке Бахтемир в Астраханской области погиб турист из Москвы
Днем 6 ноября в Икрянинском районе Астраханской области на реке Бахтемир погиб 68-летний турист из Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Мужчина вместе с 45-летним сыном плыл на моторной лодке. Недалеко от поселка Хмелевка судоводитель не справился с управлением, и лодка перевернулась. Сын смог выбраться, а его отец нет. Очевидцы вытащили мужчину из воды, но уже без признаков жизни.
По данным инспекторов ГИМС, в момент трагедии на реке было сильное волнение из-за ветра, а глубина в этом месте достигает 12–18 м. Тело погибшего передали правоохранителям, причина происшествия устанавливается.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и по итогам решит, нужны ли меры реагирования.