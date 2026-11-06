На реке Бахтемир в Астраханской области погиб турист из Москвы

Мужчина вместе с 45-летним сыном плыл на моторной лодке. Недалеко от поселка Хмелевка судоводитель не справился с управлением, и лодка перевернулась. Сын смог выбраться, а его отец нет. Очевидцы вытащили мужчину из воды, но уже без признаков жизни.