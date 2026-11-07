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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Средняя Волга

Глэмпинг пошел лесом

В Волгоградской области делят 44 га природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
Компания «Сапфир», обустроившая зону отдыха и глэмпинг в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области, обжаловала в апелляции отказ признать незаконными приказы облкомприроды о прекращении права пользования семью лесными участками общей площадью 43,95 га. После того как дирекция ООПТ отказалась от участков, компания лишилась возможности вести на них бизнес, а земля вернулась в распоряжение комитета. Арбитражный суд региона счел, что приказы не нарушают права «Сапфира», поскольку участки принадлежали дирекции, а вложения компании не дают ей прав на землю. Тем временем комитет уже реализовал на торгах два участка и требует с компании 24,1 млн руб. неосновательного обогащения.
Глэмпинг «Пансион в Дубраве» расположен на территории природного парка «Сапфир»

Глэмпинг «Пансион в Дубраве» расположен на территории природного парка «Сапфир»

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Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 2 ноября принял жалобу ООО «Сапфир», которое организовывало отдых и туристические услуги на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Среднеахтубинском районе. Компания обжалует решение волгоградского арбитража, который отказался признать незаконными приказы регионального комитета природных ресурсов. Власти по просьбе ГКУ «Дирекция ООПТ и Охотнадзора», которое после реорганизации заменило парк, прекратили право дирекции пользоваться семью лесными участками. «Сапфир» считает, что из-за этого лишился возможности вести бизнес на этих участках. Общая площадь участков по данным Росреестра составляет 43,95 га.
Участки на праве бессрочного пользования были закреплены за дирекцией приказами комитета 2017, 2018 и 2020 годов. В конце августа 2018 года «Сапфир» заключил с парком договор на право оказывать рекреационные услуги на этой территории. Позже, по постановлению областной администрации от сентября 2024 года, парк присоединили к «Волгоградоблохоте», которую затем переименовали в дирекцию. По договору с «Сапфиром» ее считают правопреемником парка.

ООО «Сапфир» зарегистрировано в Волгограде в 2017 году. Основным ОКВЭД указано предоставление экскурсионных туристических услуг. Также компания имеет 70 дополнительных видов деятельности, среди которых пресноводное рыболовство, распиловка и строгание древесины, производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Совладельцами фирмы значатся Петр и Дмитрий Бескровные, у каждого из них по 50% доли. Петр Бескровный также занимает должность гендиректора этой организации. 2025 год «Спафир» завершил с выручкой 8 млн руб. и чистой прибылью в 6,7 млн руб. В прошлом году в в штате компании числился один сотрудник, годом ранее их было четыре. В госзакупках юрлицо участия не принимало.

На территории природного парка «Сапфир» обустроил рекреационную зону «Ерик Верблюд» и глэмпинг «Пансион в Дубраве». Место находится в 10 минутах езды от центра Волгограда. Компания предоставляет услуги по аренде мест отдыха. Там обустроены экскурсионные и туристические маршруты и тропы, места для пикника, установлены беседуи с мангалом. Территория для рыбалки оборудована туалетами и контейнерами раздельного сбора твердых бытовых отходов, указано на официальной странице рекреационной зоны во «Вконтакте».
В начале марта этого года дирекция направила в облкомприроды заявление об отказе от права пользования участками. 24 марта комитет издал три приказа, и земля вернулась в его распоряжение. 13 апреля учреждение уведомило «Сапфир» о прекращении договора из-за невозможности исполнения и потребовало освободить участки от размещенных на них объектов своими силами и за свой счет.
В исковом заявлении «Сапфир» указал, что вложил значительные средства в благоустройство территорий и обустройство туристических маршрутов, рассчитывая на их окупаемость в рамках бессрочного договора. Суммы в акте суда не упоминаются. Генеральный директор общества господин Бескровный лично участвовал в слушаниях. В суде «Сапфир» отметил, что комитет выставил на торги два участка тоже для аренды. По мнению компании, ее лишили участков, чтобы отдать их другому лицу. Это, считает общество, говорит о недобросовестности чиновников. Доводы компании поддержал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По данным ГИС «Торги», в мае 2026 года комитет действительно выставил на аукционы два участка в Сахарном участковом лесничестве с начальными ценами 85,2 тыс. руб. за 10 тыс. кв. м и 42,6 тыс. руб. за 5 тыс. кв. м. Обе лесные территории предлагались в аренду на 49 лет. Земли находятся в федеральной собственности. Победителем торгов по обоим участкам стал Артем Владимиров, предложивший 93,7 тыс. руб. за первый и 46,8 тыс. за второй.

Комитет требования не признал и заявил, что не имел намерений навредить «Сапфиру». По словам чиновников, договор между дирекцией и компанией могли счесть скрытой арендой, а на участках, закрепленных за госучреждением бессрочно, сдавать землю в пользование третьим лицам нельзя. Эту позицию поддержала дирекция.
Суд согласился с облкомприроды и пояснил, что участки принадлежали дирекции, а не «Сапфиру», и договор с парком прав на землю компании не давал. Приказы касались только госучреждения и ничего не предписывали обществу. Вложения и надежды на прибыль таких прав не создают, добавил суд. Сапфир» также не указал ни в заявлении, ни в ходе процесса, каким именно нормативным актам противоречат приказы, а недобросовестности комитета суд не увидел.
С участием «Сапфира» сейчас есть еще три открытых спора. 16 октября арбитраж принял иск комитета к компании о взыскании неосновательного обогащения на 24,1 млн руб. и процентов на 2,6 млн руб., предварительное заседание назначено на 16 ноября. В другом деле «Сапфир» оспаривает постановление о наказании, которое 2 сентября вынесла начальник отдела лесного контроля комитета Ольга Овчинникова. Суд отложил заседание на 26 ноября, заменил в деле парк на дирекцию и привлек бизнес-омбудсмена. Третье дело касается постановления регионального управления Федерального казначейства от 1 апреля 2026 года по факту нарушения порядка или условий предоставления субсидии (ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ). 6 октября суд приостановил производство до рассмотрения кассации по другому делу, в котором комитет экономической политики оспаривает представление казначейства.
Нина Шевченко