Глэмпинг пошел лесом
ООО «Сапфир» зарегистрировано в Волгограде в 2017 году. Основным ОКВЭД указано предоставление экскурсионных туристических услуг. Также компания имеет 70 дополнительных видов деятельности, среди которых пресноводное рыболовство, распиловка и строгание древесины, производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Совладельцами фирмы значатся Петр и Дмитрий Бескровные, у каждого из них по 50% доли. Петр Бескровный также занимает должность гендиректора этой организации. 2025 год «Спафир» завершил с выручкой 8 млн руб. и чистой прибылью в 6,7 млн руб. В прошлом году в в штате компании числился один сотрудник, годом ранее их было четыре. В госзакупках юрлицо участия не принимало.
По данным ГИС «Торги», в мае 2026 года комитет действительно выставил на аукционы два участка в Сахарном участковом лесничестве с начальными ценами 85,2 тыс. руб. за 10 тыс. кв. м и 42,6 тыс. руб. за 5 тыс. кв. м. Обе лесные территории предлагались в аренду на 49 лет. Земли находятся в федеральной собственности. Победителем торгов по обоим участкам стал Артем Владимиров, предложивший 93,7 тыс. руб. за первый и 46,8 тыс. за второй.