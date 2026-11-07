Глэмпинг пошел лесом

ООО «Сапфир» зарегистрировано в Волгограде в 2017 году. Основным ОКВЭД указано предоставление экскурсионных туристических услуг. Также компания имеет 70 дополнительных видов деятельности, среди которых пресноводное рыболовство, распиловка и строгание древесины, производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Совладельцами фирмы значатся Петр и Дмитрий Бескровные, у каждого из них по 50% доли. Петр Бескровный также занимает должность гендиректора этой организации. 2025 год «Спафир» завершил с выручкой 8 млн руб. и чистой прибылью в 6,7 млн руб. В прошлом году в в штате компании числился один сотрудник, годом ранее их было четыре. В госзакупках юрлицо участия не принимало.