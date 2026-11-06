Над Краснодарским краем сбили БПЛА
С 8:00 до 20:00 над Краснодарским краем и другими российскими регионами уничтожили 21 дрон. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Белгородской, Орловской областей и Московском регионе.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в поселке Афипском Северского района Краснодарского края обнаружили фрагменты беспилотников по трем адресам. В результате падения обломков повреждены забор частного дома, двери и оконные стекла. Пострадавших нет, сообщает региональный оперативный штаб.
По одному из адресов поврежден забор частного домовладения, по двум другим — выбиты стекла и повреждены двери. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.