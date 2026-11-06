Губернатор Вячеслав Федорищев возглавил попечительский совет реготделения РВИО
В пятницу, 6 ноября в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски с бюстом Евгения Питовранова, генерал-лейтенанта и руководителя советской разведки. Мероприятие прошло в рамках международного патриотического проекта «Парад Памяти» под эгидой Российского военно-исторического общества. В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко и генерал-лейтенант Олег Южаков.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что деятельность Евгения Питовранова сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности оборонных предприятий Куйбышевской области в 1944–1945 годах. Глава региона поблагодарил руководство страны и спецслужб за внимание к сохранению исторической памяти о сотрудниках органов безопасности, назвав их труд примером для новых поколений.
Николай Овсиенко отметил, что биография Евгения Питовранова содержит множество фактов, которые долгое время оставались засекреченными. По словам заместителя председателя РВИО, даже известные достижения этого деятеля составляют значительную часть истории разведки и контрразведки, а его служение Отечеству заслуживает особого уважения.
Олег Южаков заявил, что установка памятника является актом восстановления исторической справедливости в условиях современного геополитического давления. Он подчеркнул необходимость сохранения памяти о защитниках суверенитета страны, чтобы противостоять попыткам переписать историю и стереть имена героев из народной памяти.
В тот же день Вячеслав Федорищев возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества. На учредительном собрании обсудили планы на 2027 год, включая проведение памятного парада к 85-летию присвоения Куйбышеву статуса «Запасной столицы». Приоритетами названы увековечение подвигов участников СВО, изучение краеведения и вовлечение молодежи в патриотические проекты.