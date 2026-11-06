Губернатор Вячеслав Федорищев возглавил попечительский совет реготделения РВИО

В тот же день Вячеслав Федорищев возглавил попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества. На учредительном собрании обсудили планы на 2027 год, включая проведение памятного парада к 85-летию присвоения Куйбышеву статуса «Запасной столицы». Приоритетами названы увековечение подвигов участников СВО, изучение краеведения и вовлечение молодежи в патриотические проекты.