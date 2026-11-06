Жителя Адыгеи оштрафуют за полет квадрокоптера без разрешения и уведомления
Белореченская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Установлен факт эксплуатации жителя Республики Адыгея беспилотным воздушным судном — квадрокоптером — при отсутствии планов полета, разрешения и уведомления на использование воздушного пространства.
Прокурор возбудил в отношении виновного дело об административном правонарушении, рассмотрение которого находится на контроле ведомства.