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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Жителя Адыгеи оштрафуют за полет квадрокоптера без разрешения и уведомления

Белореченская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Установлен факт эксплуатации жителя Республики Адыгея беспилотным воздушным судном — квадрокоптером — при отсутствии планов полета, разрешения и уведомления на использование воздушного пространства.
Прокурор возбудил в отношении виновного дело об административном правонарушении, рассмотрение которого находится на контроле ведомства.
Мария Хоперская