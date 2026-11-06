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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Приволжье

Мэр Арзамаса назначен сенатором от правительства Нижегородской области

Мэр Арзамаса Александр Щелоков назначен сенатором от правительства Нижегородской области в Совете Федерации. Об этом сообщили в областном кабмине.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Александр Щелоков родился в Арзамасе в 1985 году. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. В 2006–2007 годах был помощником депутата заксобрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода и губернатора Нижегородской области Ивана Склярова. Работал в «Единой России», областном правительстве. В декабре 2018 года назначен мэром Арзамаса.
Сенатором от заксобрания Нижегородской области ранее назначили Ольгу Щетинину, которая с 2023 года представляла регион в Совете Федерации от исполнительной власти.
Владимир Зубарев