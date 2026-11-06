Мэр Арзамаса назначен сенатором от правительства Нижегородской области

Александр Щелоков родился в Арзамасе в 1985 году. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. В 2006–2007 годах был помощником депутата заксобрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода и губернатора Нижегородской области Ивана Склярова. Работал в «Единой России», областном правительстве. В декабре 2018 года назначен мэром Арзамаса.