Мэр Арзамаса назначен сенатором от правительства Нижегородской области
Мэр Арзамаса Александр Щелоков назначен сенатором от правительства Нижегородской области в Совете Федерации. Об этом сообщили в областном кабмине.
Александр Щелоков родился в Арзамасе в 1985 году. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. В 2006–2007 годах был помощником депутата заксобрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода и губернатора Нижегородской области Ивана Склярова. Работал в «Единой России», областном правительстве. В декабре 2018 года назначен мэром Арзамаса.
Сенатором от заксобрания Нижегородской области ранее назначили Ольгу Щетинину, которая с 2023 года представляла регион в Совете Федерации от исполнительной власти.